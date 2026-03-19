أوكرانيا: هجماتنا أصابت مصنعين للطائرات العسكرية في روسيا

أعلنت هيئة الأركان العامة في كييف، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأوكراني قصف مصنعين للطائرات في روسيا بضربات جوية.

وقال الجيش في كييف، إن مصنع طائرات "أفياستار" بالقرب من أوليانوفسك على نهر الفولجا تعرض لهجوم ليل الأحد.

وأضافت أن حظيرة طائرات مكيفة ومنطقة لوقوف السيارات، بالإضافة إلى عدة طائرات، تعرضت لأضرار.

وينتج المصنع طائرات النقل العسكرية من طراز "إليوشن إي إل-76" وطائرات التزود بالوقود "إي إل-78"، كما يقوم بصيانة طائرات النقل الثقيل.

بالإضافة إلى ذلك، قالت إن مصنع صيانة طائرات "إليوشن إي إل-76" بالقرب من ستارايا روسا في غرب روسيا تعرض لهجوم بطائرات مسيرة مساء الاثنين، مما أدى إلى إتلاف حظيرة طائرات.

ولم يؤكد الجانب الروسي هذه الضربات.

وذكرت وزارة الدفاع في موسكو، فقط أنه تم اعتراض طائرات مسيرة أوكرانية في هذه المناطق.