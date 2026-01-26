مقتل 18 على الأقل إثر غرق عبارة تقل أكثر من 350 شخصا قبالة سواحل الفلبين

أعلن مسئولون غرق عبارة كانت تقل أكثر من 350 فردا، فجر اليوم الاثنين، بالقرب من إحدى الجزر في جنوب الفلبين، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا.

وتمكن رجال الإنقاذ من إنقاذ مئات آخرين، بينما يواصل أسطول من سفن خفر السواحل والبحرية البحث عن المفقودين.

وقال مسئولون في خفر السواحل، إن العبارة المخصصة لنقل البضائع والركاب واجهت – على ما يبدو – مشاكل فنية وغرقت بعد منتصف الليل.

ومالت السفينة ذات الهيكل الفولاذي فجأة إلى جانب واحد ودخلت إليها المياه، ما أدى إلى سقوط الركاب في البحر في الظلام، بحسب ما قاله أحد الركاب الذين تم إنقاذهم، والذي فقد رضيعه /ستة أشهر/ في الحادث.

ومن جانبه، قال الراكب محمد خان، وهو في حالة ذهول، لأحد متطوعي الإنقاذ، الذي نشر مقطع فيديو لما قاله خان على موقع فيسبوك: "سقط الرضيع من يد زوجتي، وانفصلنا جميعا عن بعضنا البعض في البحر".

وأضاف أنه وزوجته - التي كانت تحمل طفلهما - تم إنقاذهما، لكن الرضيع غرق. وكانت زوجته تبكي بحرقة إلى جانبه بينما كان خان يروي تفاصيل ما حدث لهما.