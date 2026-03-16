ماكرون: لا بد أن تتوقف هجمات إيران على جيرانها

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الإيراني مسعود بزشكيان لضمان توقف الهجمات على دول المنطقة على الفور.

وكتب ماكرون عبر منصة إكس بعد محادثة هاتفية مع بزشكيان: "دعوته لوضع حد فورا للهجمات غير المقبولة التي تشنها إيران ضد دول في المنطقة، سواء بصورة مباشرة أو عبر وكلاء، مثلما هو الوضع في لبنان والعراق".

وأضاف ماكرون أنه "ذكّر" نظيره الإيراني "بأن فرنسا تتصرف بصفة دفاعية تامة لحماية مصالحها، ومصالح شركائها الإقليميين ودعم حرية الملاحة، وأن استهداف بلادنا غير مقبول".

وفيما يتعلق بالحرب، تحدث عن "تصعيد خارج عن السيطرة" يدفع بالمنطقة برمتها إلى الفوضى، تتبعه عواقب خطيرة الآن ولسنوات مقبلة. وذكر أن الضحايا هم السكان المدنيون في إيران وفي المنطقة بأسرها.