مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية يفتتح مكتب التوثيق والخدمات بالسويس

استقبل اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، لافتتاح مكتب التوثيق والخدمات القنصلية، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وأحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، واللواء عارف البركاوي السكرتير العام المساعد ومحمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس.

وأشاد الشاذلى بالجهود التي تبذلها وزارة الخارجية في التوسع بإنشاء مكاتب التوثيق والخدمات القنصلية بالمحافظات المختلفة، بما يسهم في التيسير على المواطنين وتقريب الخدمات من محل إقامتهم وتخفيف مشقة الانتقال إلى المحافظات الأخرى للحصول على هذه الخدمات.

وأشار الشاذلى إلى أن إفتتاح مكتب التوثيق والخدمات القنصلية يمثل خطوة هامة لتوفير الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين وسرعة إنجاز المعاملات، بما يخدم أبناء السويس والمحافظات المجاورة.

وثمّن محافظ السويس دور الغرفة التجارية المصرية بالسويس في دعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توفير مقر مكتب التوثيق وتجهيزه بكافة الإمكانيات اللازمة، بما يعكس دور الغرفة المجتمعي وحرصها على المشاركة الفعالة فى خدمة المواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية حسن استقبال المواطنين والتعامل معهم بأسلوب لائق وسرعة إنجاز الخدمات وتقديم خدمة متميزة تليق بالمواطن، موجها بالمتابعة المستمرة لضمان جودة الأداء وتحقيق أعلى معدلات رضا للمواطنين.

من جهته أوضح السفير حداد الجوهري أن المكتب الجديد لا يقتصر على تقديم خدمات التوثيق والتصديقات فقط بل يشمل أيضا تقديم عدد من الخدمات القنصلية، ضمن استراتيجية وزارة الخارجية لتقديم خدمات متميزة خارج نطاق العاصمة وتخفيف العبء عن المواطنين.

وعقب إفتتاح مكتب التوثيق والخدمات القنصلية التابع لوزارة الخارجية والمقام بمقر الغرفة التجارية المصرية، تم توقيع بروتوكول تعاون رسمي بين وزارة الخارجية ومحافظة السويس لتطوير المكتب وضمان تقديم الخدمات بأعلى كفاءة وجودة، بما يسهم في التيسير على المواطنين وإنجاز معاملاتهم.