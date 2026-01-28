تتزايد المخاوف في قطاع غزة من احتمال اتساع رقعة انتشار مرض الحمى الشوكية، في ظل تسجيل إصابات جديدة بين الأطفال وتدهور الأوضاع الصحية والبيئية الناتجة عن النزوح والاكتظاظ ونقص الإمكانيات الطبية.

وقال رئيس مستشفى الرنتيسي التخصصي، الدكتور جميل سليمان، إن ظهور إصابات في أي مستشفى قد يشكّل «بؤرة مستحدثة» قد تتبعها موجة انتشار جديدة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يعيشها القطاع، بحسب وكالة شهاب.

وأضاف أن البيئة غير الصحية، وسوء التغذية، وضعف النظافة العامة، والاكتظاظ داخل الخيام ومراكز النزوح، عوامل تهيّئ لظهور موجات من الالتهابات، من بينها الحمى الشوكية.

وأوضح أن الحمى الشوكية هي التهاب يصيب الأغشية المحيطة بالدماغ، وغالبًا ما تظهر بين الأطفال، وقد تبدأ كبؤرة محدودة ثم تنتشر بسرعة إلى مناطق أخرى.

وأشار إلى أن معظم الحالات تكون ذات طبيعة فيروسية، إلا أنها سريعة الانتقال، ما يزيد من احتمالات تفشيها في أكثر من مكان داخل القطاع.

ولفت إلى وجود نقص حاد في الإمكانيات الطبية الأساسية، وعلى رأسها الفحوصات المخبرية، مثل فحوصات الدم والمزارع الجرثومية، إضافة إلى غياب العديد من المواد اللازمة للتشخيص، بما في ذلك بعض التحاليل الكيميائية والهرمونية.

كما أكد وجود نقص شديد في الأدوية، خاصة المضادات الحيوية القوية والأدوية المرتبطة بدعم المناعة، ما يقيّد قدرة الطواقم الطبية على المتابعة والعلاج.

وقال سليمان إن الوقاية تبقى خط الدفاع الأول في مواجهة الحمى الشوكية، داعيًا الأهالي إلى إيلاء عناية خاصة بنظافة الأطفال، لا سيما في أماكن النزوح والخيام المكتظة.

وشدد على أهمية غسل الأيدي بالماء والصابون بشكل متكرر، وتنظيف أدوات الطعام والشراب، والحرص على تهوية أماكن السكن قدر الإمكان، وتقليل الاختلاط بين الأطفال عند ظهور أي أعراض مرضية.