نيكاراجوا تغلق مسارا رئيسيا يستخدمه مهاجرون كوبيون للوصول إلى أمريكا

منعت حكومة نيكاراجوا يوم الأحد المواطنين الكوبيين من دخول البلاد بدون تأشيرة، مما أدى فعلياً إلى قطع طريق رئيسي لهجرة الكوبيين إلى الولايات المتحدة في وقت وضعت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجزيرة الكاريبية في حالة من الاختناق الاقتصادي.

وأكدت حكومة نيكاراجوا لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) أنها علقت إعفاءً يسمح للكوبيين بدخول الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى بدون تأشيرة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تقطع بشكل فعلي طريق الكوبيين عن بلد ظل لفترة طويلة بمثابة جسر للمهاجرين من منطقة الكاريبي المسافرين إلى الولايات المتحدة. ولسنوات، كان المهاجرون الكوبيون يسافرون جوا إلى نيكاراجوا ويلتقون بالمهربين، الذين يساعدونهم بعد ذلك على الهجرة شمالاً عبر أمريكا الوسطى والمكسيك للوصول إلى الحدود الأمريكية.

ويقول الخبراء إن نيكاراجوا أبقت أبوابها مفتوحة أمام المنتمين لدول مثل كوبا وهايتي في خطوة لاستخدام المهاجرين الفارين من الاضطرابات كسلاح ضد خصمها القديم، الولايات المتحدة.

لكن هذا التغيير يأتي وسط ضغوط متزايدة من إدارة ترامب على دول أمريكا اللاتينية للتماشي مع رؤيتها لنصف الكرة الأرضية، وخاصة في قضايا مثل الهجرة والأمن.

وبعد عملية عسكرية أمريكية أطاحت بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في أوائل يناير، بدأت إدارة ترامب في تكثيف الضغوط، خاصة على الحكومات المعادية مثل كوبا ونيكاراجوا.