أصدر وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، الأربعاء، قرارا ينص على العمل الفوري لتطبيق المرسوم رقم (13) لعام 2026 المتعلق بمنح الجنسية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية بمن فيهم مكتومو القيد مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.

وأضاف بيان صادر عن وزارة الداخلية: "تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم"، بحسب شبكة سكاي نيوز.

ومنتصف الشهر الجاري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما رئاسيا يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

وجاء في المرسوم أن الدولة "تلتزم بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية".

وأضاف: "تُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يُشكّل الكرد فيها نسبةً ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي".

وتابع: "يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافّة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات".