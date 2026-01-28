رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية في السخنة

شهد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد مشروع لإقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج المركبات الكهربائية والبطاريات وأغشية تنقية وتحلية المياه، ضمن نطاق المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

ويقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 70 ألف متر مربع، باستثمارات قدرها 63.9 مليون دولار، بما يعادل نحو 3 مليارات جنيه مصري، ويوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، فيما تصل التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع إلى 13.6 مليون دولار.

ووقع العقد المهندس عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، ولي هوويتشاو، رئيس شركة جايد لتكنولوجيا السيارات، بحضور عدد من ممثلي الشركتين والقيادات التنفيذية بالمنطقة.

ويستهدف المشروع تنفيذ ثلاث مراحل إنتاجية رئيسية، تشمل المرحلة الأولى تصنيع المركبات الكهربائية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات، فيما تستهدف المرحلة الثانية إنتاج بطاريات الليثيوم-أيون للسيارات لتغطية احتياجات المركبات الكهربائية المنتجة داخليًا وخارجيًا، وتعزيز قدرات تصنيع الطاقة النظيفة. أما المرحلة الثالثة فتستهدف إنتاج أغشية تنقية وتحلية المياه، بما يسهم في تحقيق استدامة بيئية على المدى الطويل.

وأكد وليد جمال الدين، أن المشروع يمثل إضافة نوعية للصناعات التكنولوجية المتقدمة في المنطقة الاقتصادية، نظرًا لأهميته الاستراتيجية في دعم الابتكار في تكنولوجيا البطاريات والمركبات الكهربائية، مضيفًا أن المنطقة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز التوطين الصناعي للقطاعات التكنولوجية الحديثة وتعميق المكون المحلي، بما يسهم في خفض الواردات وزيادة تنافسية المنتج المصري.

ونوّه إلى أن المشروع يقام ضمن رؤية المنطقة لتحقيق التكامل الصناعي بمناطقها، من خلال استقطاب استثمارات متقدمة في القطاعات المغذية والداعمة للأنشطة الصناعية الكبرى، موضحًا أن المشروع يتسق مع استراتيجية الهيئة نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتشجيع الصناعات النظيفة والمستدامة.

وتابع أن المشروع يمثل نموذجًا للاستثمار التكنولوجي المتقدم الذي يساهم في التحول نحو النقل النظيف والطاقة المستدامة، ويعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة جاذبة للمشروعات الصناعية الحديثة الموجهة للأسواق المحلية والإقليمية والدولية.