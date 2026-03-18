الإنتاج الحربي تبحث مع شركة تاليس موضوعات التعاون في مجال الإلكترونيات والاتصالات العسكرية

استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس شريف بركات المدير التنفيذي لشركة تاليس مصر والمهندس شبل صباغ مدير قطاع الدفاع للقوات البرية والدفاع الجوي بشركة تاليس مصر، لمناقشة موضوعات التعاون المشترك، جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بوفد الشركة الفرنسية، موضحًا أن هذا اللقاء يهدف إلى متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة في مجالات الصناعات الإلكترونية والاتصالات اللاسلكية، وبحث سبل نقل التكنولوجيا في مجال الاتصالات العسكرية عن طريق الأقمار الصناعية إلى شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي).

وخلال اللقاء، تم مناقشة آخر المستجدات لإقامة الشراكة بين الجانبين المتمثلة في شركة "تاليس بنها" والتي ستكون منصة كبرى لسلاسل الإمداد لصالح شركة "تاليس" الفرنسية في تصنيع الأجهزة والمعدات الإلكترونية بمصر، كما تم مناقشة التعاون فى نقل تكنولوجيا منظومات إدارة النيران لعدد من الأسلحة المختلفة داخل الإنتاج الحربي.

من جانبه أوضح المهندس شريف بركات المدير التنفيذي لشركة "تاليس مصر" أن مصر تتمتع بموقع إقليمي استراتيجي متميز يساهم في إقامة شراكة استراتيجية في مجال الاتصالات اللاسلكية للتصدير للدول المجاورة والصديقة، مؤكداً على حرص شركة "تاليس" الفرنسية على تنمية الشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي نظرًا لما تمتلكه من خبرات وإمكانيات فنية وتصنيعية وبشرية هائلة.