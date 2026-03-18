بارزاني وباراك يبحثان زيادة صادرات نفط العراق عبر تركيا

بحث رئيس وزراء إقليم كردستان في شمالي العراق مسرور بارزاني، الثلاثاء، مع السفير الأمريكي لدى أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك زيادة صادرات النفط العراقية عبر تركيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بارزاني مع باراك، حيث تناول الجانبان خلاله أوضاع الإقليم والتطورات العامة في المنطقة، وفقا لبيان مكتوب صادر عن رئاسة وزراء الإقليم.

وأشار البيان إلى أن باراك وجَّه الشكر للحكومة العراقية على تعاونها في تصدير النفط عبر تركيا.

من جانبه، لفت بارزاني إلى استمرار المباحثات مع حكومة بغداد، مؤكدا أنه أصدر تعليماته لفريق حكومة الإقليم "لتسهيل تصدير النفط بما يخدم مصلحة الشعب في هذه المرحلة الصعبة"، بحسب البيان.

وشدد بارزاني على أن حكومته ستقوم بكل ما يلزم من أجل المصلحة العامة، داعيا الولايات المتحدة إلى مواصلة دورها كمراقب في المحادثات الجارية بين أربيل وبغداد بشأن القضايا الجمركية والتجارية، وفقا للبيان.

وأوضح البيان أن الطرفان أكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين حكومة إقليم كردستان والولايات المتحدة، بما يسهم في دعم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

والثلاثاء، أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن بغداد وأربيل اتفقتا على استئناف تصدير النفط إلى ميناء جيهان التركي اعتبارا من اليوم الأربعاء.