عراقجي: ينبغي على الدول المطلة على مضيق هرمز صياغة بروتوكول جديد بشأنه بعد انتهاء الحرب

قال ​وزير الخارجية ​الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع قناة الجزيرة ​إن موقف إيران الرافض لصنع ‌أسلحة نووية لن يتغير بشكل كبير، مشيرا إلى أن الزعيم الأعلى ​الإيراني الجديد مجتبى خامنئي لم ‌يعبر بعد عن رأيه علنا في ‌هذا الشأن.

وأضاف عراقجي في ​تعليقات نقلتها وسائل إعلام إيرانية أن الفتاوى تعتمد على ​الفقيه الإسلامي الذي ​يصدرها، مشيرا ​إلى أنه ليس في وضع ​يسمح له بالحكم على الآراء الفقهية أو السياسية للزعيم الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وأوضح عراقجي أنه ينبغي على الدول المطلة على مضيق هرمز صياغة بروتوكول جديد بشأنه بعد انتهاء الحرب.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن البروتوكول الجديد سيضمن المرور الآمن في ظل "شروط محددة" وبناء على المصالح الإيرانية

وأشار أيضا إلى أن إيران تستهدف أي مكان تتجمع فيه القوات الأمريكية حتى في المناطق القريبة من المدن.

وأقر عراقجي ​بأن دول ​المنطقة "مستاءة وأن شعوبها تضررت أو تعرضت ​للإزعاج" جراء الضربات الإيرانية، لكنه أضاف أن المسئولية تقع بالكامل على الولايات المتحدة لبدئها الحرب في 28 ​فبراير الماضي.