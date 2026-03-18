الأربعاء 18 مارس 2026 10:41 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

المجلس الأعلى للبيئة بالبحرين: المؤشرات الإشعاعية في البلاد ضمن المستويات الطبيعية

المنامة - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 18 مارس 2026 - 10:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 مارس 2026 - 10:28 ص

أكد المجلس الأعلى للبيئة في البحرين أنه لم يتم رصد أي مستويات إشعاعية غير طبيعية في أجواء أو مياه المملكة، في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي ضوء الاعتداء الإيراني على البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الأربعاء.

وأوضح المجلس أنه يواصل، عبر منظومة الرصد الإشعاعي والبيئي المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، عمليات الرصد والمتابعة على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات بشكل دقيق وفوري.

وأشار إلى أن جميع المؤشرات البيئية والإشعاعية ضمن المستويات الطبيعية والآمنة، مؤكدًا عدم وجود ما يدعو للقلق في الوقت الراهن.

ودعا المجلس إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، مشددًا على أنه سيواصل إصدار التحديثات بشكل فوري في حال تسجيل أي مستجدات.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك