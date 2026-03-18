الرياض تستضيف اجتماعا عربيا إسلاميا لبحث دعم أمن المنطقة في ظل التصعيد الإقليمي

وأعلنت وزارة الخارجية أن المملكة العربية السعودية ستستضيف في العاصمة الرياض، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا وزاريًا تشاوريًا لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية بهدف المزيد من التشاور والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين المملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الحلول الدبلوماسية، في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة والعدوان الإيراني على الخليج.

وتواصل طهران هجماتها على دول الخليج، فخلال الساعات الماضية اعترضت الإمارات وقطر والسعودية والكويت والبحرين هجمات بالصواريخ والمسيرات من إيران.

وتعرضت مدن ومنشآت حيوية في دول الخليج، منذ 28 فبراير الماضي، لمئات الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية واسعة في البنى التحتية والمنشآت النفطية، إضافة إلى سقوط ضحايا وخسائر بشرية متفاوتة.