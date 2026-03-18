أعلنت تل أبيب، الأربعاء، إصابة 192 شخصا في إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة المعلنة إلى 3727 مصابا منذ بدء إيران الرد على العدوان الإسرائيلي الأمريكي المتواصل عليها.

وزارة الصحة قالت، في بيان، إن "192 مصابا" وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم "4 حالات متوسطة و134 طفيفة، وحالة تعاني من القلق".

وأضافت أن الحصيلة الإجمالية منذ 28 فبراير بلغت "3727 مصابا، بينهم 74 ما زالوا يتلقون العلاج منهم 7 حالات خطيرة و12 متوسطة و54 طفيفة".

وكانت الحصيلة السابقة المعلنة للمصابين 3530، وبعد إضافة المصابين الجدد الـ192، يرتفع الإجمالي إلى 3722، ما يعني وجود 5 إصابات لم يعلن عنها.

ولم يتسن التأكد من مصادر مستقلة بشأن العدد الفعلي للمصابين، إذ تفرض إسرائيل رقابة مشددة على إعلان خسائرها البشرية والمادية، وتمنع تداول صور ومقاطع فيديو متعلقة بهذا الشأن.

والأربعاء، أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي مقتل شخصين وإصابة آخرين بمنطقة تل أبيب (وسط)؛ جراء هجمات صاروخية إيرانية فجرا.

وترد إيران على العدوان بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى أيضا لمقتل ما لا يقل عن 16 شخصا، بالإضافة إلى هجمات قتلت 13 عسكريا أمريكيا وأصابت 200.

كما تشن هجمات على تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول مجلس التعاون الخليجي الست والعراق والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.

بينما أسفر الهجوم على إيران عن مقتل ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم 202 طفل و223 سيدة والمرشد الأعلى علي خامنئي، إضافة إلى أكثر من 15 ألف جريح ودمار واسع.

وتتعرض إيران للهجوم رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو 2025.