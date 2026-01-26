جنايات المنيا تقضي بإعدام مسن قتل شقيقته لسرقة قرطها الذهبي

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار شريف محمود رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء السيد عمر، وأحمد فتحي جنيدي، وأحمد محمد الشريف المستشار بالمحكمة، وأمانة سر إندراوس فهمي، في القضية رقم 31723 لسنة 2025 جنايات أبوقرقاص والمقيدة برقم 2743 لسنة 2025، كلي جنوب المنيا، بإعدام مسن قتل شقيقته لسرقه قرطها الذهبي في أثناء زيارته لمسقط رأسه بقرية بني عبيد التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

وترجع أحداث الواقعة إلى 15 يوليو لسنة 2025، حيث تبلغ مركز شرطة أبو قرقاص بالعثور على سيدة مسنة مقتولة داخل منزل شقيقها بقرية بني عبيد.

وعلى الفور، انتقل الرائد محمد نبيه رئيس مباحث مركز الشرطة، ومعاونة النقيب مروان محمد نصر، لمكان الحادث لفحص البلاغ، وتبين مقتل مسنة تدعى "ط. ع. ش، 73 عاما".

وتبين من الفحص وشهادة الشهود، أن المتهم بقتلها هو شقيقها "هـ.ع، 69 سنة"، مقيم بمحافظة الإسكندرية، وأنه خطط لقتلها وحضر إلى مسقط رأسه بقرية بني عبيد "حيث تعيش شقيقته"؛ لتنفيذ مخططه الإجرامي وذهب إليها بمنزلها مدعيا أنه أحضر إليها إناء طهي كهربائي "حلة كهربائية" وطلب منها الحضور إلى منزله الذي يجاور منزلها بالقرية؛ لتأخذ الهدية التي أحضرها لها من الإسكندرية ولكنها رفضت الذهاب معه مرتين.

ولم يعدل المتهم عن جريمته معتبرا رفض شقيقته الذهاب معه لمنزلة إشارة إلهية لمنعه من تنفيذ مخططه، الا أنه أصر على جرمه وذهب إلى شقيقته وأصر أن تذهب معه لمنزلة لتأخذ الهدية التي أحضرها لها، وبالفعل ذهبت معه شقيقته وفور وصولها جذبها إلى دورة المياه تحت الإنشاء بالطابق الثاني وتعدى عليها بعصاة كان قد أحضرها مسبقا، وضرب رأسها وجسدها ولم يكتف بذلك بل خنقها من عنقها برباط يشبه رباط الحذاء حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

ثم نزع عنها قرطها الذهبي ووضع فوق جثتها بعد الأشياء القديمة بالمنزل "مرتبة وبعض القطع الخشبية"؛ لإخفاء جثتها وتركها جثة هامدة وفي تلك الأثناء لاحظ أبناء المجني عليها تأخر والدتهم وسألوا عنها خالهم الذي أنكر رؤيته لها، إلا أن أحفاد المجني عليها شاهدوا المتهم وبصحبته المجني عليها في أثناء دخولها المنزل معه ولم تخرج منه.

وعلى الفور، أبلغ أبناء المجني عليها أجهزة الأمن التي اقتحمت المنزل ليعثروا على جثة المجني عليها ملقاة بدورة مياه منزل شقيقها غارقة في دمائها.

وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب جريمة قتل شقيقته لسرقه قرطها الذهبي.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الأدوات المستخدمة في الجريمة.