الإخبارية السورية: قوات قسد تقتحم قرية بالحسكة السورية وتعتدي على الأهالي

أفادت قناة "الإخبارية السورية"، الاثنين، باقتحام تنظيم "قسد" قرية الصفا في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة.

وقالت القناة (رسمية) إن "تنظيم قسد يقتحم قرية الصفا بريف الحسكة ويستهدف الأهالي ويصيب العديد منهم وسط مناشدات بتدخل الجيش العربي السوري".

ومساء الأحد، أعلن الجيش السوري أن "قسد" خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة، عبر استهداف مواقع انتشار قوات الجيش بمحيط منطقة عين العرب شمالي البلاد، مشددا على أنه "يدرس خيارات الرد".

كما أعلنت وزارة الدفاع أن قوات الجيش أسقطت مسيرات انتحارية لتنظيم "قسد" قبل أن تتمكن من استهداف طرقات ومنازل الأهالي بمحيط عين العرب.

واستهدف التنظيم "منازل وآليات ببلدة صرين والقرى المحيطة بها في محافظة حلب (شمال)، بأكثر من 15 مسيرة انتحارية، ما أدى إلى أضرار مادية طالت آليات ومنازل الأهالي، دون تسجيل خسائر بشرية"، وفقا للوكالة.

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش، على أن يستمر 4 أيام، التزاما بالتفاهمات المعلنة من جانب الدولة مع "قسد"، وذلك قبل أن يتم التمديد 15 يوما اعتبارا من مساء السبت.

وفي 18 يناير الجاري، وقّعت الحكومة و"قسد" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، إلا أنه واصل ارتكاب استفزازات وخروقات وصفتها الحكومة بأنها "تصعيد خطير".

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من "قسد" لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر.

وتنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس 2025 مع الحكومة، والذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.