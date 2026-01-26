اجتماع لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقدت إدارة الشئون القانونية الاجتماع الرابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة " مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة "، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأفادت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت المشرف على قطاع الشئون القانونية، ومدير إدارة الشىون القانونية بجامعة الدول العربية بأن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب في الدورة (41) المتضمن: عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

وشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية.

ويهدف الاجتماع لاستكمال مناقشة ودراسة مواد مشروع " القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة"، ومن ثم يتم عرض نتائج الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد خلال شهر نوفمبر المقبل.