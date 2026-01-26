الكرملين: لا رد أمريكي على مقترح تحويل مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة إلى «مجلس السلام»

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين لم يسمع بعد رد فعل علني من الولايات المتحدة على اقتراح روسيا بتحويل مليار دولار من أصولها المجمدة إلى "مجلس السلام".

وقال بيسكوف، للصحفيين، "لم نسمع أي رد فعل علني على هذا الأمر حتى الآن"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار بيسكوف، إلى أن ترامب وصف اقتراح روسيا بتحويل مليار دولار من أصولها المجمدة إلى "مجلس السلام" بأنه فكرة مثيرة للاهتمام.

وأوضح بيسكوف أن اقتراح روسيا بتحويل مليار دولار من الأصول المجمدة إلى "مجلس السلام" يفتح آفاقا جديدة للتعاون.

في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا مستعدة لإرسال مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة إلى مجلس السلام، معربا عن شكره لترامب على عرضه الانضمام إلى المجلس.