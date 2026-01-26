وكيل نقابة المحامين لـ الشروق: أزمة نيابة النزهة انتهت والمحامين خرجوا برفقة النقيب

أكد وكيل نقابة المحامين محمد الكسار، على أن نقيب المحامين، عبد الحليم علام أنهى أزمة المحامين داخل نيابة النزهة بشكل ودي، حيث تم خروج المحامين برفقته.

وقال الكسار في تصريح خاص لـ"الشروق" إن أزمة المحامين داخل نيابة النزهة قد انتهت، والمحامين المعنيين بالأزمة خرجوا رفقة النقيب عبد الحليم علام، من مكتب النائب العام .

وقال المحامي ربيع الملواني، عضو مجلس النقابة العامة، إن مقر النيابة شهد حضور وفد من نقابة المحامين برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، يرافقه عدد من نقباء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة، حيث عقدوا لقاءً مع وكلاء النيابة العامة لاحتواء تداعيات الأزمة.



ووجّه وفد النقابة الشكر والتقدير إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، وقيادات النيابة العامة، على إدارة الأزمة بحكمة وحياد، والتعامل مع الأحداث في إطار من القانون والموضوعية، بما أسهم في سرعة إنهاء الموقف وإخلاء سبيل الزملاء

وكان نقيب المحامين عبد الحليم علام، قد أصدر بيانا في وقت سابق اليوم، عن أزمة المحامين في نيابة النزهة.

وأشاد علام بالتحقيقات الجارية قائلا: يعرب الحاضرون من النقابة العامة والنقابات الفرعية وكذا الزملاء الشهود وكذا المشكو في حقهم عن جميل امتنانهم للحياد المطلق والعدالة النريهة دون تفرقة بين عناصر الواقعة.

وأكد أن نيابة استئناف القاهرة – بمكتب النائب العام – تباشر التحقيقات في حيادٍ تام ونزاهةٍ قضائيةٍ مشهودة، بشأن واقعة نيابة النزهة، وبحضور شيوخ المحامين من أعضاء النقابة العامة، حيث استمعت النيابة لأقوال المحامين وشهود الواقعة.

وأشار إلى أن الحاضرين من النقابة العامة أكدوا تقديرهم التام للنيابة العامة المصرية بكل أعضائها وما تمثله من ركنٍ ركين للعدالة في قلوب المصريين جميعًا، وبخاصة نقابة المحامين، كما أعربت رئاسات النيابة العامة عن تقديرها للمحاماة وللمحامين ورسالتهم السامية.

وكان علام أصدر بيانا أمس، أكد خلاله أنه يتابع، من مكتبه بمقر النقابة العامة، تطورات أزمة المحامين داخل نيابة النزهة، حيث يرصد الموقف لحظة بلحظة في ضوء ما ورد من شكاوى واستغاثات تتعلق بسير العمل والإجراءات غير المقبولة التي اتُخذت بحق عدد من الزملاء أثناء تأدية مهامهم المهنية، بحسب بيان للنقابة.

وأجري النقيب العام اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية، ومع المستشار النائب العام حتى تتخذ التحقيقات مجراها القويم وفق مقتضيات العدالة، في إطار تحرك عاجل يستهدف محاسبة المتجاوزين بحق الأعضاء، وضمان حماية حقوقهم وصون كرامتهم المهنية، مع التأكيد على احترام الضمانات القانونية المقررة لهم، ورفض أي تجاوزات أو ممارسات تمس مكانتهم أو تعوق أداء رسالتهم.