نجم  مانشستر يونايتد السابق يهاجم سلوت: ليفربول ليس في مرحلة انتقالية

انتقد جاري نيفيل، المحلل الرياضي ولاعب مانشستر يونايتد السابق، تصريحات آرني سلوت مدرب ليفربول التي وصف فيها الموسم الجاري بأنه "مرحلة انتقالية" للنادي.

ورغم بداية الموسم المذهلة، تراجع ليفربول بشكل مفاجئ وابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل حالياً المركز السادس بفارق 14 نقطة عن أرسنال المتصدر، بعد تلقيه الخسارة السابعة في 23 مباراة.

وقال سلوت في محاولة لتبرير التراجع: "الجميع في النادي يعلم ما يتطلبه الأمر لهذه المرحلة الانتقالية، وأحيانًا يكون الصبر ضرورياً".

لكن نيفيل أعرب عن انزعاجه من وصف الموسم بـ"الانتقالي"، خصوصًا في ظل إنفاق النادي أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني على صفقات جديدة، وتمديد عقد محمد صلاح وزميله فيرجيل فان دايك.

وأضاف نيفيل في بودكاست يوم الأحد: "لقد فاز سلوت بلقب الدوري مع هذه المجموعة الموسم الماضي. شاهدت مقابلاته مع المسؤولين خلال الأسبوع الماضي وكان الحديث عن الموسم الجاري كمرحلة انتقالية، دعك من هذا الكلام. لا يمكننا تغيير التاريخ على أساس ما قيل هذا الصيف".

وتابع: "إنفاق 450 مليون جنيه إسترليني كان يعني الفوز بلقبين متتاليين. الصفقات الجديدة لم تكن لإعادة بناء الفريق، بل لتعزيز فريق قوي ومستقر من الأبطال".

وأكد نيفيل أن الحديث عن مرحلة انتقالية لا يعكس واقع الفريق الحالي، مشددًا على أن التشكيلة الحالية تضم لاعبين قادرين على المنافسة وتحقيق البطولات، وأن ما تم إنفاقه هذا الصيف يفرض طموحات أكبر من مجرد المرور بفترة مؤقتة.