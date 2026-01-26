يتجاوز الزحام فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بوابات الدخول والتجوال بين الأجنحة ورفوف العناوين الجديدة، ليصل إلى خشبة المسرح، حيث تتحول العروض اليومية إلى نقطة جذب لا تقل ازدحامًا عن أروقة الكتب.

ومع كل فقرة غنائية أو استعراض فولكلورى، تتشكل دوائر من الجمهور حول العروض، بعضهم يكتفى بالمشاهدة، وآخرون يشاركون بالتصفيق والترديد، وكأن المعرض يفتح مسارًا موازيًا للثقافة تُقرأ وتُسمع وتُشاهد فى آن واحد.

وجاء من بين أبرز أنشطة اليوم عرض أوبريت «الليلة الكبيرة» الشهير، إذ جذب التحضير له جمهورًا كبيرًا منذ اللحظات الأولى، فتجمع الزائرون حول خشبة العرض يسترقون النظرات لرؤية العرائس خلف الستار، بينما أعاد الأوبريت إلى الذاكرة مشاهد الطفولة حين كانوا يتابعونه عبر شاشة التلفزيون.

قال عمرو، وهو مدرس جاء بصحبة ابنته الصغيرة، إن عرض «الليلة الكبيرة» أعاد إليه ذكريات الطفولة، موضحًا: «نعيش حالة من النوستالجيا.. أحاول مشاركة هذا الإحساس مع ابنتى».

وأضاف أن مشاهدة العروض على الطبيعة باتت ضرورية فى زمن الشاشات: «فى عصر الموبايل يجب أن يتعرض الطفل للمؤثرات الحية».

وتابع أنه يحرص على تكرار زيارة معرض القاهرة الدولى للكتاب سنويًا مع ابنته، لمتابعة الفعاليات الفنية، وشراء كتب تفاعلية تعتمد على الذكاء والإبداع وتنمّى مهارات الطفل.

وضمن فعاليات اليوم الأحد، يواصل المسرح الصغير حضوره كإحدى المساحات الأكثر جذبًا داخل المعرض، عبر برنامج فنى متتابع يجمع بين الموسيقى والغناء والعروض التراثية. ويقدّم المسرح فقرة موسيقية بعنوان «أكورديون ميلاد باند»، التى تمنح الجمهور تجربة مختلفة تعتمد على الأداء الحى والآلة فى مقدمة المشهد، وسط تفاعل واضح من الزائرين الذين يتوقفون لمتابعة المقطوعات والانتقالات الإيقاعية.

وتتواصل الفعاليات مع عرض «كورال سلام» التابع للمركز القومى لثقافة الطفل، حيث يقدّم مجموعة من الأغنيات بصيغة جماعية موجهة للعائلات والأطفال، فى أجواء خفيفة تجمع بين الترفيه والتربية الفنية. ويختتم المسرح الصغير برنامجه بعرض «النيل للآلات الشعبية» التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، والذى يستعيد ملامح من التراث الموسيقى المصرى عبر الآلات الشعبية وإيقاعاتها، ليؤكد استمرار حضور الفلكلور كجزء أصيل من فعاليات المعرض.

كما شهدت فعاليات فى الأيام الماضية واحدة من الليالى الأكثر تنوعًا فى البرنامج الفنى، بين المسرح الكبير والمسارح المكشوفة أمام قاعات العرض بالأجنحة.

واستهل المسرح الكبير برنامجه بحفل غنائى لفرقة «حالة» بقيادة المايسترو أمير إمام، وهى فرقة شبابية تعمل على تقديم الأغنية التراثية بروح معاصرة، عبر إعادة توزيع أعمال مألوفة بصياغات أقرب إلى الذائقة الحديثة. وقدّمت الفرقة باقة من أغانى الثمانينيات والتسعينيات التى تفاعل معها الحضور سريعًا، إذ تحولت الفقرة إلى مساحة جماعية للغناء والتصفيق.

وعلى أنغام الدبكة، قدّمت الفرقة الفلسطينية للفنون الشعبية لوحات راقصة جسّدت الهوية والصمود، مستحضرة الفلكلور الفلسطينى عبر الإيقاع والحركة الجماعية والزى التقليدى المطرز. ولم يبدُ العرض مجرد فقرة استعراضية، بل رسالة ثقافية واضحة حملت ملامح الذاكرة الفلسطينية إلى جمهور المعرض، فحظى بتفاعل لافت وتصفيق متواصل.

وفى سياق موازٍ، أعادت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم رقصات السمسمية المرتبطة بمدن القناة، بما تحمله من طابع بحرى وإيقاعات شعبية تعكس بهجة الحياة اليومية وروح المقاومة الشعبية. وبدا العرض كأنه يستدعى ذاكرة مكان بكامل تفاصيله، من الأغانى المتوارثة إلى الحركات التى ارتبطت تاريخيًا بمشهد الصيادين وأحياء الميناء.

واختتم المسرح الكبير عروضه بلمسة طربية رومانسية مع فرقة «زى الهوا» بقيادة الدكتور سامح عبد العزيز، وهى مجموعة أكاديمية متخصصة فى إحياء كلاسيكيات الموسيقى العربية. وقدمت الفرقة روائع لعبد الحليم حافظ ووردة، لتستعيد مع الجمهور زمن «الفن الجميل» عبر أداء جماعى منضبط، أكد أن البرنامج الفنى داخل المعرض لا يقتصر على الفنون الشعبية وحدها، بل يفتح مساحة للأغنية الكلاسيكية أيضًا.

وخارج المسرح الكبير، حضرت الأجواء العائلية عبر عروض مواهب مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، حيث قدم الأطفال استعراضات مبهجة نالت استحسان الأسر والزوار.