وزير الدفاع يبحث التعاون العسكري مع نظيره الكونغولي ويؤكد دعم استقرار أفريقيا

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، السيد جي كابومبو مواديامفيتا، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني وشؤون المحاربين القدامى بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، حيث أُجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين، إلى جانب مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات الممتدة التي تربط القوات المسلحة لدولتي مصر والكونغو الديمقراطية، مشددًا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة آفاق التعاون العسكري وتنسيق الجهود والعمل المشترك في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني وشؤون المحاربين القدامى بجمهورية الكونغو الديمقراطية عن تقديره لدور مصر الرائد في دعم ركائز الأمن والاستقرار لشعوب القارة الأفريقية، معربًا عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المشترك بين القوات المسلحة في البلدين.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والكونغولية، والسفير الكونغولي بالقاهرة.