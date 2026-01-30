رابطة دول جنوب شرق آسيا لا تعترف بانتخابات ميانمار

صرحت وزيرة الخارجية الفلبينية يوم الخميس أن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لا تعترف بالانتخابات التي أجريت في الآونة الأخيرة في ميانمار، وهي الأولى منذ استيلاء الجيش على السلطة في عام 2021.

ويعد عدم اعتراف "آسيان" بالانتخابات في ميانمار، التي زعم حزب مدعوم من الجيش الفوز بها، ضربة قوية لجهود الحكام العسكريين في البلاد للحصول على اعتراف دولي.

وقد رفضت الكتلة الإقليمية، التي تضم ميانمار بين أعضائها الأحد عشر، الاعتراف بالحكومة التي يديرها الجيش منذ أن انتزع الجيش السلطة بالقوة من حكومة أون سان سو تشي المنتخبة في عام 2021. وقد أغرق الاستيلاء على السلطة الدولة الفقيرة في حرب أهلية دموية.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عما إذا كانت الكتلة لا تعترف بالانتخابات في ميانمار، قالت وزيرة الخارجية الفلبينية تيريزا لازارو: "نعم، حتى الآن"، وأضافت أن آسيان "لم تصادق على المراحل الثلاث للانتخابات التي أجريت".

ولم تخض لازارو في تفاصيل حول كيفية تغير موقف الكتلة الإقليمية لاحقا. وكانت تتحدث بعد استضافتها لأول اجتماعات وزارية كبرى لآسيان هذا العام في مدينة سيبو بوسط البلاد، حيث كانت أزمة ميانمار على رأس جدول الأعمال.

وزعم حزب التضامن والتنمية الاتحادي المدعوم من الجيش في ميانمار يوم الاثنين أنه فاز بالانتخابات. وكان فوز الحزب الذي يقوده جنرال سابق متوقعا على نطاق واسع بعد أن استبعد التصويت أحزاب المعارضة الرئيسية وفرضت قيود مشددة على المعارضة.

كما تم تخصيص ربع مقاعد البرلمان تلقائيا للجيش - مما ضمن فعلياً سيطرة القوات المسلحة والأحزاب المفضلة لديها.

ويقول المنتقدون إن الانتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة، بل كانت جهدا لإضفاء الشرعية على الحكم العسكري بعد استيلائه القسري على السلطة.

وتتولى الفلبين الرئاسة الدورية لآسيان هذا العام، لتحل محل ميانمار التي تم تعليق دورها في رئاسة الاجتماعات بعد استيلاء الجيش على السلطة.