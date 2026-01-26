سفير مصر الجديد في جوبا يقدم أوراق الاعتماد لرئيس جنوب السودان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

‎قدّم السفير حازم ممدوح فوزي سفير مصر لدي جنوب السودان، أوراق اعتماده إلى الرئيس سالفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي عُقدت بهذه المناسبة بمقر القصر الرئاسي في العاصمة جوبا

‎وخلال اللقاء، نقل السفير المصرى تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتمنيات فخامته لجنوب السودان حكومة وشعباً بالتقدم والرخاء والاستقرار.

كما أعرب السفير المصري للرئيس سالفا كير عن استعداده لبذل الجهد المنسق مع السلطات في جوبا سعياً لدفع العلاقات الثنائية مع القاهرة لافاق ارحب بما يواكب تميز العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين

‎رحب الرئيس سلفا كير بالسفير المصري وطلب نقل تحياته للرئيس السيسي، معربًا عن استعداد حكومة جنوب السودان لدعم مهمة لسفير المصري لدي بلاده.



