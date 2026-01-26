سرايا القدس: الاحتلال تعمد المماطلة في البحث عن جثة الأسير ران جويلي

قال أبوحمزة المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن الاحتلال تعمد المماطلة في البحث عن جثة الأسير ران جويلي.

وكتب عبر حسابه على منصة تليجرام: «بناءً على معطيات استجدت لدينا سلمنا الوسطاء قبل ثلاثة أسابيع إحداثيات جثة الأسير ران غويلي لكن العدو تعمد بشكل مقصود المماطلة في عمليات التنسيق والبحث».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثة الجندي الأسير الأخير في قطاع غزة ران جويلي.

وكانت حركة حماس، قد أكدت أن المقاومة بذلت جهودًا كبيرة في ملف البحث عن جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير، وزوّدت الوسطاء بالمعلومات اللازمة أولًا بأول، بما أسهم في التمكّن من العثور على الجثمان، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والتزامها بما تم الاتفاق عليه.

وشددت الحركة على أن هذه الخطوة تأتي في سياق التزام المقاومة الكامل باستحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أنجزت كل ما عليها من التزامات بشكل واضح ومسؤول