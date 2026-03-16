البحرية الإندونيسية توسع تدريباتها لكبح تهريب الموارد الطبيعية الاستراتيجية

كثفت البحرية الإندونيسية، تدريباتها على استراتيجية المنع من الوصول والحرمان من الحركة لحماية مياهها وكبح تهريب الموارد الطبيعية الاستراتيجية، وذلك ضمن جهود أوسع لتشديد عملية إنفاذ القانون البحري.

وقال الأدميرال يايان سفيان، مساعد رئيس أركان البحرية للعمليات، إن التدريبات تُظهر دعما ملموسا لتوجيهات الرئيس بتعزيز إنفاذ القانون البحري في المياه الإندونيسية، وفقا لما ذكرته وكالة "أنتارا" الإندونيسية.

وأشار يايان، أمس الأحد، خلال حفل بمناسبة إجازة عيد الفطر على متن السفينة كي آر أي سيمارانج 594 في شمال جاكرتا، إلى أن البحرية الإندونيسية أجرت مؤخرا تدريبات المنع من الوصول والحرمان من الحركة.

وأضاف أن عمليات المنع من الوصول صُممت تقليديا لتعطيل طرق الإمداد للخصم أثناء الصراعات، لكن يمكن أيضا تكييف هذا المفهوم في أوقات السلم لمنع شبكات التوزيع التي يتم استخدامها في الأنشطة البحرية غير القانونية.

وأوضح أن نفس النهج يمكن، في أوقات السلم، أن يمنع وصول الشبكات التي تنقل المواد الاستراتيجية خارج المياه الإندونيسية لتهريبها إلى الأسواق الأجنبية وإلى التجار غير القانونيين في الخارج.