الإثنين 16 مارس 2026 11:52 ص القاهرة
الجيش الإسرائيلي يتوقع استمرار الحرب على لبنان حتى 26 مايو

الأناضول
نشر في: الإثنين 16 مارس 2026 - 11:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 مارس 2026 - 11:44 ص

توقع مسئول في القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، أن تستمر الحرب على لبنان حتى 26 مايو المقبل، بحسب صحيفة عبرية الاثنين.

وقالت "يديعوت أحرونوت": "أبلغ مسئول رفيع في القيادة الشمالية جنود الاحتياط، في اجتماع مغلق، أنه من المتوقع أن تستمر الحرب في الشمال (لبنان) لأسابيع، ثم استدرك سريعا: حتى عيد شفوعوت.. في 26 مايو".

وتابعت أن "الهدف هو استغلال انهيار النظام الإيراني - إن حدث - للقضاء على حزب الله والبنية التحتية التي أعاد بناءها خلال وقف إطلاق النار، واستكمال تدمير ما تبقى من مستودعات أسلحته ومعداته العسكرية".

الصحيفة نقلت عن الضابط قوله لجنود الاحتياط: "سنبقى هنا (لبنان) ما دامت الحاجة قائمة. مهمتنا مستمرة ولا تقتصر على فترة زمنية محددة".

ومنذ 2 مارس الجاري تشن إسرائيل عدوانا جديدا على لبنان، الذي تحتل مناطق في جنوبه بعضها منذ عقود، والبعض الآخر منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.

