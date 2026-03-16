الجيش الإسرائيلي يتوقع استمرار الحرب على لبنان حتى 26 مايو

توقع مسئول في القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، أن تستمر الحرب على لبنان حتى 26 مايو المقبل، بحسب صحيفة عبرية الاثنين.

وقالت "يديعوت أحرونوت": "أبلغ مسئول رفيع في القيادة الشمالية جنود الاحتياط، في اجتماع مغلق، أنه من المتوقع أن تستمر الحرب في الشمال (لبنان) لأسابيع، ثم استدرك سريعا: حتى عيد شفوعوت.. في 26 مايو".

وتابعت أن "الهدف هو استغلال انهيار النظام الإيراني - إن حدث - للقضاء على حزب الله والبنية التحتية التي أعاد بناءها خلال وقف إطلاق النار، واستكمال تدمير ما تبقى من مستودعات أسلحته ومعداته العسكرية".

الصحيفة نقلت عن الضابط قوله لجنود الاحتياط: "سنبقى هنا (لبنان) ما دامت الحاجة قائمة. مهمتنا مستمرة ولا تقتصر على فترة زمنية محددة".

ومنذ 2 مارس الجاري تشن إسرائيل عدوانا جديدا على لبنان، الذي تحتل مناطق في جنوبه بعضها منذ عقود، والبعض الآخر منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.