مبابي يعود إلى قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال

أعلن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الميرنجي لمواجهة مانشستر سيتي، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء على ملعب الاتحاد، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وكان ريال مدريد قد حسم مواجهة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو بثلاثية دون رد، ليضع الميرنجي قدمًا في الدور ربع النهائي من البطولة.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى:

تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع:

داني كارفاخال، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، هويسين، دييجو أجوادو، ماريو ريفاس.

خط الوسط:

جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، سيستيرو، مانويل أنخيل، بالاسيوس، تياغو.

خط الهجوم:

فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، جونزالو، إبراهيم دياز، ماستانتونو.