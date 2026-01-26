أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أرسل المسؤول المعروف بـ"قيصر الحدود"، توم هومان إلى ولاية مينيسوتا، مع تصاعد الأحداث عقب مقتل أمريكيين اثنين على يد عناصر من وكالة الهجرة والجمارك.

وقال ترامب، في تدوينة عبر منصة "تروث سوشيال" الأمريكية، الاثنين، إنه يتابع عن كثب التطورات الجارية في مينيسوتا.

وأكد أن هومان، المسؤول عن أمن الحدود، سيتوجه إلى المنطقة للتحقيق في الأحداث ميدانيا، ورفع تقارير مباشرة إليه.

ووصف ترامب هومان بأنه "شخص صارم لكنه عادل".

كما ادعى ترامب بوجود "عملية احتيال في المساعدات الاجتماعية بقيمة 20 مليار دولار" في مينيسوتا.

وأوضح أن هذه القضية تخضع للتحقيقات من قبل الجهات القضائية.

وجدد ترامب مهاجمة عضوة الكونغرس الأمريكية من أصول صومالية إلهان عمر، قائلا إن النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا "جمعت ثروة كبيرة في فترة قصيرة".

والسبت، قتلت فرق وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، الممرض أليكس بريتي، بإطلاق النار عليه أثناء اعتقاله خلال الاحتجاجات في مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا.

وتعليقا على الحادث، قال رئيس شرطة مينيابوليس براين أوهارا إن بريتي لا يملك سجلا جنائيا، مدعيا أنه "اقتنى سلاحا بشكل قانوني وكان يحمل رخصة لحمله".

وفي 7 يناير الجاري اندلعت في الولايات المتحدة احتجاجات واسعة، بعد أن قتلت فرق الهجرة امرأة تحمل الجنسية الأمريكية بإطلاق النار عليها داخل سيارتها في مينيابوليس.

وادعت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم آنذاك أن المرأة حاولت دهس أفراد الوكالة وصدمتهم بسيارتها، وهو ما نفاه حاكم ولاية مينيسوتا تيم والتز، مؤكدا أنه شاهد فيديو يوثق لحظة إطلاق النار عليها.

وأظهر مقطع فيديو أن السيدة كانت داخل سيارتها وسط الطريق تراقب ما يجري، قبل أن يحاول أحد عناصر الشرطة فتح باب السيارة بالقوة، وبعد اقتراب عنصر آخر من مقدمة السيارة، حاولت السائقة الفرار بالانعطاف بالمقود، ليقوم الشرطي بإشهار سلاحه وإطلاق 3 طلقات بوجهها.

ووضعت هذه التطورات سياسات الهجرة في إدارة دونالد ترامب محط انتقادات لدى الرأي العام.