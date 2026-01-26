الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا ضد روبوت جروك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا حول روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "جروك" التابع لمنصة شركة "إكس" الأمريكية وذلك لقدرته على إنتاج صور إباحية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، في بيان، بدء تحقيق رسمي بموجب قانون الخدمات الرقمية نظرا لقيام "جروك" التابعة لإيلون ماسك بتوليد صور إباحية مزيفة.

وذكر البيان أنه في إطار التحقيق سيبحث ما إذا كانت المخاطر المرتبطة بـ"جروك" قد قيمت بشكل صحيح من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى ضرورة الحد من المخاطر المرتبطة بنشر المحتوى غير القانوني، مثل الصور الجنسية المعدلة والاستغلال الجنسي للأطفال، في الاتحاد الأوروبي.

ولفت أن هذه المخاطر قد تسببت في مخاطر جسيمة لمواطني الاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن هيئات تنظيمية في الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية أعربت عن قلقها إزاء قدرة روبوت الدردشة "جروك" على إنشاء صور ذات محتوى جنسي لأشخاص، بمن فيهم أطفال.

وفي الشهر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على منصة شركة "إكس" الأمريكية قدرها 120 مليون يورو لعدم امتثالها لقوانين الاتحاد الأوروبي الرقمية.