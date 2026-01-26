المؤبد لمتهم بالتعدي جنسيًا على نجل خاله من ذوي الهمم في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، اليوم الاثنين، "س.ح.س"، عاطل، بالسجن المؤبد، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالتعدي جنسيًا على "م.ي.م"، نجل خاله، من ذوي الهمم.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 9023 لسنة 2025 جنايات الجمرك إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ ضد شخص لاتهامه بالتعدي على أخر من ذوي الهمم في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهم كونه من المتولين رعاية وله سلطة على المحني عليه "أبن خالة" من ذوي الإعاقة، ويعاني من إعاقة ذهنية متوسطه الشدة، مصاحبة لتأخر لغوي وصعوبة في تفسير الكلام المنطوق.

وأضافت التحقيقات، المعززة بأقوال شهود الإثبات، أن المتهم استغل إعاقة المجني عليه وتعدي عليه جنسيًا عدة مرات، وعندما حاول إفهام إحدى الموظفات في الصحة، تم عرضه على متخصص، فتبين قيامه المتهم بارتكاب الواقعة.

وبتقنين الإجراءات، وضبط المتهم تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المتقدم، بعضوية المستشارين: يوسف سعد أبو زيد، وأحمد مجدي الجندي، وسكرتير المحكمة، مختار عبد الحليم.