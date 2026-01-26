اعترافات صادمة للمتهم بقتل صديقه بالشرقية: طعنته ودفنته في الصحراء

أدلى المتهم بقتل صديقه والتخلص من جثته في الصحراء على أطراف قرية المنير بمحافظة الشرقية، بتفاصيل ارتكابه الواقعة أمام جهات التحقيق.

وأرشد المتهم عن مكان الجثمان بعد عام وشهرين من اختفائه الجثة، خشية افتضاح أمره لكونه هو والمجنى عليه معتادين اللقاء فى المكان الذى تخلص فيه من صديقه لتعاطى المواد المخدرة، وآخر لقاء بينهما حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تخلص فيها منه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة مشتول السوق باختفاء الشاب "عبدالعزيز أشرف"، 22 عاما مقيم قرية المنير، حيث أفاد والده بأن آخر لقاء كان لنجله مع صديقه من قرية الزوامل.

وتوصلت تحريات مباحث مشتول، أن المجنى عليه مختفى منذ عام وشهرين، وأن والده أقر أن آخر مشاهدة له كانت مع صديق له من المنير ومقيم بقرية الزاومل، وعلل الأب عدم قيامه بالإبلاغ عن نجله منذ اختفائه لكونه معتاد على ترك المنزل وأعتقد أنه سافر إيطاليا للعمل مثل عدد من الشباب بالقرية تسعى للهجرة.

تمكن رجال البحث الجنائى، من ضبط المتهم، وتبين أنه صديق المجني عليه وأثناء تواجدهما فى الجهة الشرقية من الصحراء بقرية المنير حدث خلاف بينهما مشادة كلامية وتشابك بالأيدي قام على إثرها المتهم بطعنه أكثر من طعنة وتخلص من الجثمان بدفنه فى الصحراء، وفر هاربا، تم القبض على المتهم .

انتقل فريق من النيابة العامة، بمعرفة محمد أبوزهرة، وكيل النائب العام بنيابة مشتول السوق، إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة عثر على رفات الجثمان وملابسه والحذاء الخاص به، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإجراء التحاليل اللازمة لعينات من هيكل الجثمان المعثور عليه للتأكد من أنها جثة المجني عليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات.