رئيس الحكومة السوداني: استمرار الحرب يهدد كل الإقليم

استقبل رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، بمكتبه اليوم بالقصر الجمهوري، رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء أكد رئيس جمهورية جيبوتي، دعم بلاده الكامل لمبادرة سلام السودان التي أطلقها إدريس، وأكد كذلك أهمية دور السودان في الإقليم وضرورة عودته إلى منظمة «إيجاد»، واستعداد بلاده لدعم السودان في كل النواحي.

من جانبه نقل رئيس الوزراء للرئيس الجيبوتي تحيات رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وأشار إلى العلاقات الأخوية الشعبية التاريخية بين البلدين، مثمنًا موقف جيبوتي الداعم للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد إدريس، حرص حكومة الأمل على استمرار التنسيق والتعاون مع جيبوتي، وتبادل الخبرات في مجال الموانئ، والتعاون في كل المحافل، وتفعيل اللجان الفنية ولجان التشاور والتعاون، وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية لمصلحة البلدين.

واستعرض خلال اللقاء تطورات الأوضاع في البلاد والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة ودحرها لمليشيا الدعم السريع، وعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم.

وأكد إدريس رغبة حكومة الأمل في السلام وتحقيق الاستقرار بالبلاد، منوهًا أن «الحرب في البلاد تشكل تهديدا كبيرا لكل الإقليم».

وتطرق اللقاء إلى ضرورة عودة السودان لمنظمة «إيجاد» والاتحاد الأفريقي.



