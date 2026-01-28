إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال موقع ميزان الإلكتروني التابع لهيئة القضاء الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن إيران أعدمت مجددا جاسوسا يعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وأضاف الموقع، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بعد تأكيد المحكمة العليا للحكم.

ووفقا للسلطات القضائية، فإن الموساد جند المتهم عبر شبكة الإنترنت، وقد جمع معلومات بشأن إيران. ويتردد أنه نقل صورا ومقاطع فيديو.

يذكر أنه في أعقاب الهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران في يونيو 2025، نفذت السلطات الإيرانية عمليات اعتقال على مستوى البلاد على خلفية اتهامات بالتجسس. وتم إعدام ما لا يقل عن 10 أشخاص لصلتهم بهذه القضايا.

وكانت احتجاجات قد اندلعت على مستوى إيران في نهاية ديسمبر الماضي بسبب الغضب من الأزمة الاقتصادية في البلاد.