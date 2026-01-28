إثان هوك ينتقد معيار توم كروز في تنفيذ المشاهد الخطرة: لسنا مضطرين لنكون أبطالا خارقين

عبّر الممثل الأمريكي إثان هوك عن استيائه مما وصفه بتأثير النجم العالمي توم كروز على معايير أداء الممثلين في هوليوود، بسبب إصراره على تنفيذ مشاهده الخطرة بنفسه، وذلك خلال مشاركته في مهرجان صندانس السينمائي للترويج لفيلمه التاريخي الجديد The Weight.

وقال هوك في تصريحات لمجلة «فاريتي»: «توم كروز غيّر تمامًا معايير الأداء التي يُتوقع من الممثلين الالتزام بها. جزء مني يغضب مع مرور السنين، لأن الجميع يشعر وكأنه أقل شأنًا إذا استعان بفريق متخصص لتنفيذ المشاهد الخطرة».

وأضاف أن ما أعجبه في فيلمه الجديد أن مشاهده لم تعتمد على استعراضات أكشن ضخمة أو تنفيذ مفرط للمشاهد الخطرة، موضحًا: «الفيلم إنساني، وليس قائمًا على الانفجارات الكبيرة. معظم المشاهد كانت أشياء نستطيع القيام بها بأنفسنا، وليست بطولية خارقة للطبيعة».

ويُعرف توم كروز بتنفيذه العديد من مشاهده الخطرة بنفسه في سلسلة أفلام Mission: Impossible، حيث قدم مشاهد وصلت إلى حدود القدرات البشرية، من بينها مشهد مواجهة طائرة أثناء معركة جوية في أحد الأجزاء، إذ علق في الهواء بواسطة حزام مقعد والطائرة تنقلب رأسًا على عقب، ما أدى إلى تعرضه لإصابات جسدية.

وأشار هوك إلى أنه خاض أيضًا تجربة أداء مشاهد خطرة في The Weight، من بينها عبور نهر جليدي في محاولة لإنقاذ ابنته ضمن أحداث الفيلم، واصفًا التجربة بأنها من أصعب الفترات في حياته المهنية. وأضاف أن التصوير كان مرهقًا حتى من دون مشاهد انفجارات ضخمة، في ظل مخاطر يومية مثل التعرض للقراد أثناء التصوير في الغابات والمياه.

يُذكر أن توم كروز لم يشارك في أفلام الأبطال الخارقين مثل أعمال «مارفل»، إلا أن التزامه بتنفيذ مشاهد الأكشن بنفسه على مدار سنوات جعله معيارًا جديدًا لما يتوقع من الممثلين في أفلام الحركة بهوليوود.