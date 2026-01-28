صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر مواصلة اجتماع المجموعة الأمنية الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا الأحد المقبل في أبوظبي.

وقال بيسكوف للصحفيين: "مبدئيا سيعقد الاجتماع في الأول من فبراير، وسيعقد في أبو ظبي".

وأضاف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان أعضاء الوفد الروسي المشارك في مفاوضات أبو ظبي قد تلقوا بالفعل تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "في هذه الحالة، بشكل منتظم"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وبسؤاله عما إذا كانت التحضيرات للمحادثات المقبلة قد بدأت، قال بيسكوف: "ما رأيكم؟ لا، إنها تعقد دون تحضير؟".

وأشار إلى أنه "أثناء المفاوضات (حول أوكرانيا)، يضرالنقاش العلني حول بنود محددة من التسوية بالمفاوضات".

وقال بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن المفاوضات الثلاثية حول أوكرانيا معقدة، وتجري على مستوى الخبراء.

وأضاف بيسكوف أن الكرملين يعتبر حقيقة بدء المناقشات حول القضايا المعقدة المتعلقة بالتسوية في أوكرانيا تقدما.