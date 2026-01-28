سيد عيد يعلن تشكيل بتروجت لمواجهة الزمالك في الدوري

أعلن سيد عيد، المدير الفني لنادي بتروجت، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك، قبل مباراة اليوم، المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة من 12 مباراة، فيما يحتل بتروجت المركز العاشر برصيد 19 نقطة من 14 مباراة.

ويدخل بتروجت مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد، بركات حجاج، أحمد بحبح وتوفيق محمد .

خط الوسط: أدهم حامد، محمد علي عكاشة ومصطفى البدري.

الهجوم: بدر موسى، محمد دودو وسيكو سونكو.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: محمد خليفة، أحمد غنيم، إسلام عبد الله، مؤمن عاطف، مصطفى الجمل، كوبولواخي سيباندى، أحمد ياسين، عبد الله دياباتيه وجابريل شيكويدي.