قطر: جودة الهواء في المناطق القريبة من راس لفان والذخيرة والخور مازالت طبيعية

قالت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الخميس، إن مؤشرات جودة الهواء في المناطق القريبة من راس لفان الصناعية والذخيرة والخور لا تزال «ضمن المستويات الطبيعية»، مؤكدة أن جميع القراءات المسجلة تقع في الحدود المعتمدة، دون تسجيل أي تجاوزات للمعايير الوطنية.

وأشارت في بيان، اليوم الخميس، إلى أن مجلس الدفاع المدني أكد جاهزية الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء، واستمرار أعمال الرقابة البيئية على مدار الساعة، والاستعداد الكامل للتعامل مع أي مستجدات، بالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة في الدولة.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، الخميس، أن فرق الدفاع المدني تمكنت «بشكل كامل» من السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في منطقة راس لفان الصناعية، إثر هجمات صاروخية استهدفت شمال البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الدفاع المدني «سيطر بالكامل على جميع الحرائق في منطقة راس لفان الصناعية دون تسجيل أي إصابات».

وأشارت الوزارة إلى استمرار أعمال التبريد والتأمين في المواقع المتضررة، فيما تتولى مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) مهام التعامل مع أي أجزاء خطرة بالمنطقة.

ويأتي ذلك عقب إعلان شركة «قطر للطاقة» الحكومية، مساء الأربعاء، عن تعرض مرافق في راس لفان الصناعية لأضرار جسيمة جراء الهجمات الصاروخية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية في وقت سابق، عن استهداف البلاد بخمس صواريخ باليستية قادمة من إيران، مؤكدة أن قواتها المسلحة تمكنت من التصدي لأربعة منها، بينما سقط صاروخ خامس في مدينة رأس لفان الصناعية، ما تسبب في حريق تم التعامل معه على الفور.