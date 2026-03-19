عراقجي: المواطنون الأمريكيون يدفعون ضريبة «إسرائيل أولا»

• وزير الخارجية الإيراني معلقا على طلب البنتاغون ميزانية إضافية قدرها 200 مليار دولار لمواصلة الحرب

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المواطنين الأمريكيين يدفعون ضريبة "إسرائيل أولا" التي تبلغ تريليونات الدولارات، محذّرا من أنها ستضرب اقتصاد بلادهم.

جاء ذلك بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، تعليقا على طلب وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" ميزانية إضافية قدرها 200 مليار دولار لمواصلة الحرب على إيران.

وأضاف عراقجي أن "هذا المبلغ ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد".

وتابع متهكما: "يمكن للأمريكيين العاديين أن يشكروا (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحلفاءه في الكونغرس على ضريبة إسرائيل أولا".

وبتصريحه هذا يلمح عراقجي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخلى بشعاره الدائم: "أمريكا أولا"، وأنه منح الأولوية لإسرائيل على مواطنيه بلاده.

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن هذه الضريبة التي تذهب لإسرائيل "تبلغ تريليونات الدولارات"، وحذّر من أنها "ستضرب الاقتصاد الأمريكي".

والأربعاء، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن "البنتاجون" طلب من البيت الأبيض ميزانية تتجاوز 200 مليار دولار، بهدف مواصلة الحرب على إيران.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، بتحريض من تل أبيب، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيَّرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.