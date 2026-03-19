إسرائيل تقلّص الرحلات المغادرة بعد تسبب صواريخ إيرانية بأضرار في طائرات خاصة بمطار بن جوريون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت صحيفة «هآرتس» العبرية، بأن إسرائيل قلّصت الرحلات المغادرة، بعد أن تسببت صواريخ إيرانية بأضرار في طائرات بمطار بن جوريون.

وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية، الأربعاء، إن 3 طائرات خاصة كانت متوقفة في مطار بن جوريون قرب تل أبيب تعرضت لأضرار «بالغة» بعد إصابتها بشظايا صاروخ إيراني.

وأوضحت السلطة أن ‌الأضرار وقعت خلال الأيام القليلة الماضية، حيث رفعت الرقابة العسكرية حظر النشر عن هذه الواقعة الأربعاء، لكنها لم تسمح بكشف تاريخها. ولم تُقدِّم تفاصيل عن مالكي الطائرات.

من جانبها، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن إحدى الطائرات احترقت تماما بعدما شبت النيران فيها.

وهي المرة الأولى منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي تكشف فيها إسرائيل عن إصابة مطارها الرئيسي.

وتوقفت الرحلات الجوية التجارية في المطار الرئيسي بإسرائيل منذ بدء الضربات ⁠الجوية الأمريكية الإسرائيلية ⁠على إيران، وما تبعها من إطلاق صواريخ من ⁠إيران على إسرائيل.

وأعلنت شركة العال الإسرائيلية الأربعاء تعليق الرحلات من وإلى نحو 30 وجهة دولية بينها برشلونة وبرلين وبودابست، في الفترة بين 22 و28 مارس.

كما أفادت شركة الطيران الأمريكية «دلتا» بإلغاء رحلاتها على خط تل أبيب نيويورك حتى نهاية شهر مايو القادم.