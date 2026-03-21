وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الولايات المتحدة تُعرّض دول الشرق الأوسط للخطر

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الولايات المتحدة ليست فقط عاجزة حاليا عن تقديم ضمانات أمنية للدول العربية المجاورة لإيران، بل إنها تعرضها أيضا لخطر حقيقي.



وأضاف الوزير، في خطابه بمناسبة عيد الفطر: "لقد أظهرت الأسابيع القليلة الماضية بوضوح أن الولايات المتحدة لا تهتم بأمن الدول المجاورة لنا، بل بمصالح إسرائيل فقط. الولايات المتحدة ليس فقط لا تستطيع ضمان أمن الدول المجاورة، بل تعرضها للخطر أيضا باستغلالها لثقة هذه الدول".



ويرى الوزير الإيراني أنه يجب على قادة الدول الإسلامية "أن يعبروا بوضوح عن رفضهم للعدوان [ضد إيران] ليس بالأقوال فقط، ولكن أيضاً بالأفعال".

وأشار عراقجي إلى أنه يعتقد أن العدوان الأمريكي والإسرائيلي الحالي "يستهدف المنطقة بأكملها والعالم الإسلامي برمته، وأن فكرة أن الصمت أو التعاون معهم سيضمن الأمن في المستقبل هي فكرة ساذجة".