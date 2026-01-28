تحرك عاجل من الخارجية بعد احتجاز سفينة في إيران وعلى متنها 4 مصريين

في إطار اهتمام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج برعاية المواطنين في الخارج وضمان أمنهم وسلامتهم، وفي ضوء تداول مقطع فيديو لمواطن مصري على متن سفينة بحرية محتجزة لدى السلطات الإيرانية، وجّه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بسرعة قيام القطاع القنصلي وشئون المصريين بالخارج بمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة المصريين.

وصرّح السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه تم توجيه مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران للتواصل الفوري مع السلطات الإيرانية، حيث تبيّن وجود 4 مواطنين مصريين على متن السفينة «ريم الخليج» بميناء بندر عباس جنوب إيران، والتي تم احتجازها قبالة سواحل جزيرة قشم الإيرانية.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، أنه تم تكليف أحد أعضاء مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتوجه فورًا إلى الميناء المحتجزة به السفينة، لتقديم المساعدات القنصلية والقانونية اللازمة، والعمل على سرعة الإفراج عن البحارة المصريين وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.



