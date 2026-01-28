نقابة الأطباء: الحبس سنتين للمعتدين على طبيب العناية القلبية بسوهاج العام

أعلن الدكتور طارق منصور، مقرر اللجنة القانونية بنقابة الأطباء وعضو مجلس النقابة العامة، صدور حكم بالحبس لمدة عامين بحق المتهمين الأربعة في واقعة التعدي على طبيب عناية قلبية أثناء تأدية عمله بمستشفى سوهاج العام، مؤكدًا أن القضية سلكت مسارها القانوني منذ اللحظة الأولى للواقعة وحتى صدور الحكم.

وأوضح منصور، في بيان للنقابة اليوم، أن الواقعة تعود إلى اعتداء أربعة مرافقين على طبيب العناية القلبية داخل مستشفى سوهاج العام أثناء أداء واجبه المهني. وأشار إلى أن المستشفى حررت محضرًا رسميًا باسمها تضمن تفاصيل واقعة التعدي وما صاحبها من تجاوزات، وتم التحرك الفوري من أجهزة الأمن، حيث جرى ضبط المتهمين الأربعة والتحفظ عليهم، واستكمال التحقيقات بمعرفة النيابة العامة، إلى أن صدر الحكم القضائي بحبسهم لمدة عامين.

وشدد مقرر اللجنة القانونية على أن نقابة الأطباء تجدد دعوتها لجميع الأطباء بضرورة تحرير محاضر رسمية باسم المنشأة الطبية في حال التعرض لأي اعتداء، وعدم التنازل أو اللجوء إلى محاضر الصلح، حفاظًا على حقوقهم القانونية وردعًا لتكرار مثل هذه الوقائع.

وأكد منصور أن النقابة العامة للأطباء تقدم كامل الدعم القانوني للأطباء المعتدى عليهم، من خلال الإدارات القانونية بالنقابة العامة ومكاتب المحامين بالنقابات الفرعية، لضمان حفظ حقوق الأطباء ومحاسبة المعتدين، مشددًا على أن حماية الأطباء تمثل حماية للمنظومة الصحية بأكملها.

وأشار إلى أن النقابة لن تتهاون في مواجهة أي اعتداء على الأطباء، مؤكدًا أن توفير بيئة عمل آمنة حق أصيل للطبيب، وضمان أساسي لتمكينه من أداء رسالته الإنسانية والمهنية على الوجه الأكمل.