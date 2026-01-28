سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، باستشهاد قصي ماهر إسماعيل حلايقة (28 عامًا) برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بيت لحم.

وكانت مصادر محلية ذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب عند حاجز الأنفاق جنوبي القدس المحتلة بزعم تنفيذه عملية طعن.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الشاب وتُرك ينزف دمًا على الأرض.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال استنفرت عند حاجز الأنفاق وانتشرت في محيطه.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الشهيد حلايقة في بلدة الشيوخ شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية.