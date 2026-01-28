بوتين: العلاقات بين روسيا وسوريا تتطور بفضل جهود الشرع

الشرع يشكر بوتين على مشاركته في استقرار الوضع بسوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع نظيره السوري أحمد الشرع، في الكرملين بموسكو أن العلاقات بين روسيا وسوريا تتطور بفضل جهود الرئيس السوري.

وقال خلال محادثاته مع نظيره السوري، اليوم الأربعاء، إن «روسيا تراقب جهود الشرع لاستعادة وحدة الأراضي السورية»، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم».

وأشار إلى «إنجاز الكثير فيما يتعلق بتطوير العلاقات بين روسيا وسوريا»، قائلًا إن البلدين نجحا في رفع مستوى التعاون في المجال الاقتصادي «من نقطة ميتة».

وأضاف: «التقدم ملحوظ، ولا بد من الحفاظ على هذا الاتجاه، كما أن موظفي قطاع البناء الروسي مستعدون للعمل المشترك من أجل إعادة إعمار سوريا».

بدوره أعرب الشرع عن أمله في إجراء محادثات مثمرة مع بوتين، مؤكدًا أن «روسيا تلعب دورا رئيسيا في استقرار الوضع بسوريا».

وتوجه بالشكر إلى بوتين على مشاركته في استقرار الوضع بسوريا.

ونوه أن «سوريا خلال العام الماضي تجاوزت مراحل وعقبات كان آخرها تحدي توحيد الأراضي السورية».

وأكمل: «غدا يكون أول عام يمر على زيارة أول وفد روسي لسوريا بعد العهد الجديد، ونأمل الانتقال من حالة الدمار في المنطقة إلى الاستقرار والسلام».

ومن المقرر أن يبحث الجانبان عدداً من الملفات، في مقدمتها التعاون الاقتصادي، ومستقبل القوات الروسية في سوريا، حسبما أعلن الكرملين، في وقت سابق، الأربعاء.

وذكرت الرئاسة السورية في بيان، أوردته وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، أن الشرع وبوتين سيجريان محادثات حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد الكرملين في بيان، بأن بوتين سيبحث مع الشرع في موسكو الوضع الراهن وآفاق تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، إن بوتين والشرع سيناقشان التعاون الاقتصادي والوضع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مستقبل القوات الروسية في سوريا.

وفي تعليقه على تقارير بشأن سحب روسيا قواتها من مطار القامشلي، بشمال شرقي سوريا، قال بيسكوف، إن «هذا السؤال يجب أن يوجه إلى وزارة الدفاع»، كما رفض التعليق على مستقبل الرئيس السوري السابق بشار الأسد الموجود في روسيا.

وشدد الكرملين، على أن «العلاقات مع سوريا تتطور بشكل نشط بعد تغيير القيادة».

وهذه ثاني زيارة للشرع إلى موسكو، بعد أول زيارة له في 15 نوفمبر الماضي، حيث عقد اجتماعاً مع بوتين بحضور عدد من كبار المسئولين من الجانبين.