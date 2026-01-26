مقتل 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين في قصف استهدف منزلا بشمال سوريا

قتل 6 أشخاص وأصيب 6 آخرون من عائلة واحدة، اليوم الاثنين، في قصف استهدف منزلا في شمال سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صحفي اليوم، بأن "6 مواطنين فارقوا الحياة و6 آخرين أصيبوا بجروح خطيرة ببنهم 4 أطفال، جرى نقلهم إلى النقاط الطبية، نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة استهدفت منزلًا في قرية خراب عشك جنوب شرق مدينة عين العرب /كوباني بريف حلب".

بدورها، قالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد": "ارتكبت الفصائل التابعة لدمشق مجزرة مروعة في قرية خراب عشك إثر قصف مكثف استهدف القرية باستخدام المدفعية والدبابات والمركبات الجوية بدون طيار".

كما أدى القصف إلى تدمير منزل عائلة بوزان بالكامل، حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج الطبي، فيما لا تزال جثث القتلى تحت الأنقاض بسبب شدة القصف، وفق "قسد" .

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن تنظيم قسد خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهدف بأكثر من 25 مسيرة انتحارية من نوع اف بي في مواقع انتشار الجيش في محيط منطقة عين العرب ومنازل الأهالي وطرقاتهم في ناحية صرين، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات.

وقالت الهيئة، وفق ما أوردته الوكالة العربية السورية "سانا"، إن "هذا التصعيد من قبل تنظيم قسد أدى أيضاً إلى تدمير 4 آليات للجيش"، مشيرة إلى أن "التنظيم استهدف أيضاً طريق أم فور والقرى المحيطة به عدة مرات، ما أدى لإصابة عدد من المدنيين".

وأعلنت "قسد" في وقت سابق اندلاع اشتباكات عنيفة بين عناصرها والقوات الحكومية جنوب شرقي مدينة كوباني.

وكان الجيش السوري أعلن أول أمس السبت تمديد وقف إطلاق النار مع القوات الكردية لمدة 15 يوما أخرى، بعد ساعات من انتهاء هدنة دامت أربعة أيام.

وكانت الحكومة السورية المؤقتة وقّعت في مارس الماضي اتفاقا مع قوات "قسد" يقضي بتسليم أراض خاضعة لسيطرتها، ودمج مقاتليها ضمن القوات الحكومية في نهاية المطاف.