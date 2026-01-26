رئيس الحكومة: التميز ليس مجرد جائزة تُمنح بل ثقافة ومسار عمل مستدام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن «التميز ليس مجرد جائزة تُمنح بل ثقافة ومسار عمل مستدام؛ يتجسد في السلوك المؤسسي والممارسة اليومية داخل كل مؤسسات الدولة».

وأكد خلال كلمته باحتفالية جائزة «مصر للتميز الحكومي»، اليوم الاثنين، أنه «لا إصلاح اقتصادي دون إصلاح إداري، فكلاهما ركيزتان أساسيتان لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة».

وأشار إلى أن «الدولة كثفت جهودها لتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات القومية، من بينها: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتأمين الصحي الشامل، وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

وأوضح أن المبادرة الإنسانية الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» تمثل نموذجًا متكاملًا وأجندة وطنية موحدة تجمع بين الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية؛ بهدف تمكين المواطن، وتعزيز قدراته، وتحسين جودة حياته.

ولفت إلى أن مبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعد أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف المصري، من خلال دمج قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.

وذكر أن جائزة التميز الحكومي تمثل حافزًا حقيقيًا لتطوير الجهاز الإداري للدولة، ومصدر إلهام للعاملين فيه، ودافعًا لمواصلة العمل الجاد ومواجهة التحديات بروح إيجابية ومسئولية وطنية.

وثمن الجهود المتميزة لفريق عمل الجائزة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجميع مؤسسات الدولة المشاركة في السعي المستمر لتطوير الجائزة ونشر ثقافة التميز، مشيدًا بالارتفاع الملحوظ في أعداد ونسب المشاركة، وما صاحبه من توسع وانتشار متزايد لنطاق الجائزة ليمتد إلى القطاع الصحي، أحد أكثر القطاعات حيوية ومحورية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

وأضاف أن «الجائزة تطورت إلى منظومة وطنية متكاملة لنشر ثقافة التميز داخل الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز مبادئ الكفاءة والمساءلة، والتنافس الإيجابي، بما يسهم في الارتقاء المستدام بجودة الخدمات الحكومية».