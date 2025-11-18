اهتمام إنجليزي بقائد ملحمة تأهل أيرلندا لملحق تصفيات المونديال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن هناك اهتمام من جانب أحد أندية البريميرليج بالتعاقد مع تروي باروت لاعب أيرلندا الذي قاد منتخب بلاده للتأهل التاريخي إلى ملحق تصفيات كأس العالم.

وسجل باروت هدفي الفوز على البرتغال في الجولة قبل الماضية من تصفيات كأس العالم 2026، لكن الأهم كان تسجيله ثلاثية "هاتريك" في الفوز الملحمي 3-2 على المجر بالجولة الأخيرة من التصفيات.

وذكر موقع "تيم توك" الإنجليزي أن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي أبدى اهتماما بالتعاقد مع باروت والذي يلعب ضمن صفوف إيه زد ألكمار الهولندي حاليا.

وسبق لباروت اللعب في صفوف فريق توتنهام للشباب قبل أن ينتقل إلى صفوف الفريق الهولندي.

وبفضل أهداف باروت تأهل منتخب أيرلندا للملحق بفوز مثير 3-2 على المجر، حيث كان المنتخب المجري الأقرب للوصول إلى الملحق لولا الهدف الثالث والأخير للأيرلنديين بتوقيع باروت.