حلفاء أمريكا في الناتو يركزون اهتمامهم على أوروبا مع تراجع دور إدارة ترامب

تجاهل الحلفاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، المخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن دورها القيادي في أكبر منظمة أمنية عالمية، مما يترك لهم ولكندا القيام بالعبء الأكبر من مسئولية الدفاع عن أوروبا.

ولم يشارك وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في اجتماع وزراء الدفاع اليوم الخميس، بمقر حلف الناتو في بروكسل.

وجاء غياب هيجسيث بعد أن تخلف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن حضور اجتماع وزراء خارجية الناتو الأخير في ديسمبر الماضي.

ومن النادر أن يتغيب أعضاء في إدارة أمريكية عن اجتماع مجلس شمال الأطلسي، الذي يعد أعلى هيئة لصنع القرار في الناتو، ناهيك عن التغيب مرتين متتاليتين. وقد تم إيفاد وكيل وزارة الدفاع الأمريكي البرج كولبي ليحل محل هيجسيث.

وقالت وزيرة خارجية آيسلندا ثورجردور كاترين جونارسدوتير للصحفيين: "من المؤسف بالنسبة له، أن يفوت لقاء جيدا، بالطبع، من الأفضل دائما أن يحضر الوزراء هنا، لكنني لن أصف ذلك بأنه إشارة سيئة."

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس: "أنا لا أشعر بخيبة أمل. لكل منا جدول أعمال مزدحم. ففي مرة يكون وزير الدفاع الأمريكي حاضرا، وفي مرة أخرى لا، لذا فهذا قراره وواجباته التي يجب عليه القيام بها."