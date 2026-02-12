النرويج وفرنسا تقدمان تمويلا لدعم أوكرانيا عسكريا

قالت الحكومة النرويجية، اليوم الخميس، إن البلاد وافقت على المساهمة بمبلغ 4.2 مليار كرونة (443.25 مليون دولار) لدعم أوكرانيا عسكريا، بينما قدمت فرنسا ضمانا لقرض بنحو ثلاثة مليارات كرونة.

وأوضحت الحكومة النرويجية أن الاتفاق بين باريس وأوسلو يتضمن شراء كميات كبيرة من الأسلحة جو-أرض إضافة إلى قدرات تدعم مهام المراقبة وتوفر تقييما ميدانيا لحظيا من قطاع الصناعات الدفاعية في فرنسا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال وزير الدفاع النرويجي توري ساندفيك، في بيان: "تلبي البنود الواردة في هذا الاتفاق الأولويات الضرورية لأوكرانيا، وجرى الاتفاق عليها بعد حوار مكثف مع وزارة الدفاع الأوكرانية".

وفي وقت سابق، دعا وزير الدفاع الأوكراني ميخائيلو فيدوروف حلفاء بلاده ‌إلى ‌إرسال صواريخ ‌"باك-3"، وذلك "بشكل عاجل" لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية في مواجهة الهجمات الروسية المتزايدة.

وأضاف فيدوروف، ‌في ‌كلمته أمام ‌اجتماع ‌مجموعة الاتصال الدفاعي الأوكرانية في بروكسل، أن ‌إيقاف "كل ناقلة روسية" تحمل نفطاً خاضعاً للعقوبات هو أسرع طريقة لوقف آلة الحرب الروسية، وفقاً لوكالة "رويترز".